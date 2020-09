Us Open, insidia Carreño Busta per Djokovic

La prima domenica di gioco agli Us Open 2020 vedrà scendere in campo Novak Djokovic, impegnato alle 17 ora italiana di domenica nell’ottavo di finale contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta, semifinalista in questo torneo nel 2017.

La marcia del serbo verso il quarto titolo a Flushing Meadows prosegue spedita e quasi senza intoppi, sebbene Nole abbia lasciato per strada un set nei primi tre turni, quello d’apertura del match contro l’inglese Kyle Edmund al secondo turno, prima di risalire facilmente la china e imporsi con tre parziali molto rapidi lasciando appena sette giochi all’avversario.

Tutto liscio nel terzo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff, la partita contro Carreño Busta vede Djokovic ovviamente largamente favorito. In caso di passaggio del turno, nei quarti il serbo se la vedrebbe col vincente della sfida tra Goffin, con alle viste la semifinale contro Zverev. Nulla di insormontabile quindi per il numero uno del mondo, anche se Busta sta vivendo un buon momento di forma.

Dopo la maratona al primo turno contro il giapponese Uchiyama, piegato solo in cinque set, la testa di serie numero 20 del torneo ha fatto percorso netto, eliminando in tre set e senza difficoltà prima l’americano Krueger e poi il lituano Berankis.

A 29 anni Busta sembra potersi riproporre su buoni livelli, anche se ripetere l’exploit del 2017, peraltro favorito da un tabellone non impossibile, appare fuori portata. Insomma, come contro Edmund Djokovic dovrà tenere gli occhi aperti e non dovrà rilassarsi, ma considerando anche che la superficie preferita da Busta è la terra rossa non sembra esserci spazio per sorprese…

OPTA | 05-09-2020 09:30