Us Open, è derby russo ai quarti

Dominic Thiem o Daniil Medvedev? Con tutto il rispetto per Alexander Zverev, testa di serie numero 5 e atteso da un posto in finale nella parte alta del tabellone dopo la clamorosa “auto-eliminazione” di Novak Djokovic, il nome del vincitore dell’Us Open 2020 dovrebbe uscire dalla probabile semifinale tra l’austriaco e il russo, qualora ovviamente non ci siano sorprese ai quarti, dove la sfida più interessante sarà il derby tra Medvedev e Andrey Rublev, in programma nel tardo pomeriggio italiano di mercoledì 9 settembre.

Medvedev, finalista a Flushing Meadows nel 2019, ha vinto entrambi i precedenti con il connazionale disputati nel circuito maggiore, curiosamente sempre a livello di quarti di finale, a Cincinnati e San Pietroburgo nel 2019.

Tutto sembra dalla parte di Daniil in sede di pronostico, dalla maggiore tecnica alla superiore esperienza, fino allo stato di forma della testa di serie numero tre, che non ha lasciato per strada un set e che negli ottavi ha demolito Frances Tiafoe, lasciandogli appena cinque giochi.

Rublev sta però vivendo un ottimo momento: prima del lockdown, infatti, il classe ’97 aveva vinto due tornei a gennaio, a Doha e ad Adelaide, entrambi sul cemento, salendo fino al 14° posto della classifica Atp.



OPTA | 08-09-2020 20:52