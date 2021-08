Us Open: dieci italiani in campo martedì, ecco le quattro teste di serie

Una giornata incredibile attende il tennis di casa nostra agli Open degli Stati Uniti. Dieci, addirittura, gli atleti impegnati nel primo turno del torneo maschile.

Le quattro teste di serie sono Berrettini (6), Sinner (13), Sonego (20) e Fognini (28).

Matteo se la vedrà con Jeremy Chardy, da capire se il romano sarà al 100% dopo i recenti problemi fisici. In tal caso non dovrebbe patire più di tanto. Jannik avrà di fronte Max Purcell: lo ha già battuto in tre set a Melbourne nel 2020, dovrebbe ripetersi.

Per Lorenzo Oscar Otte, tedesco da non prendere sottogamba, anche se i precedenti sono a favore del torinese. Anche Otte, come Sonego, è un combattente, da non escludere che si arrivi addirittura al quinto. Per Fabio, infine, Vasek Pospisil: il 2021 del canadese è stato avaro di gioie, anche per questo può rivelarsi assai pericoloso.

OPTA | 31-08-2021 06:53