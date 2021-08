Us Open: dieci italiani in campo martedì, ecco gli altri sei

Una giornata incredibile attende il tennis di casa nostra agli Open degli Stati Uniti. Dieci, addirittura, gli atleti impegnati nel primo turno del torneo maschile.

Gli Azzurri non teste di serie sono Caruso, Musetti, Seppi, Mager, Travaglia e Cecchinato.

Impegno molto complicato per Salvatore, che se la vedrà contro Kei Nishikori, giapponese di qualità. Emilio Nava per Musetti: il toscano deve uscire dal tunnel ma avrà di fronte un giovane entusiasta. Per Andreas sarà durissima con Marton Fucsovics, qualche possibilità in più l’ha Gianluca, opposto a Jordan Thompson: l’australiano, però si trova bene sul veloce. Per Stefano, che non sta vivendo un’annata particolarmente brillante, Corentin Moutet, francese che va a giornate. Zachary Svajda, infine, per Marco: sfida che si preannuncia equilibrata.

