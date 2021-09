Us Open: Berrettini e Sinner a caccia dei quarti

Gli Us Open entrano nella settimana più calda: i nostri Matteo Berrettini e Jannik Sinner si giocano un posto nei quarti di finale dello Slam di New York. A Flushing Meadows gli Azzurri sono opposti a due tedeschi: impegno decisamente più agevole per Berrettini, che se la vedrà con Oscar Otte, arrivato dalle qualificazioni.

Il romano non sta ancora giocando il suo miglior tennis, visto solo a sprazzi contro Ivashka, ma è nettamente favorito contro il numero 144 del mondo, che sta vivendo un sogno. Nell’unico precedente nel 2018 al Roland Garros, Berrettini si è imposto in quattro set.

Sinner va invece a caccia dell’impresa contro un Alexander Zverev in grandissima forma e favorito dai pronostici. Il tedesco, reduce dall’oro olimpico di Tokyo 2020 e dal successo nel Masters 1000 di Cincinnati, ha vinto gli ultimi 14 match giocati e sembra l’avversario numero uno di Novak Djokovic per la vittoria finale. L’altoatesino, che si è ripreso dopo un periodo complicato, proverà a giocarsi le sue carte: nell’ultimo match tra i due l’Azzurro si impose al Roland Garros in quattro set. Ma questo Zverev sembra davvero di un altro livello.

