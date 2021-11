Uruguay e Perù cercano punti in trasferta

Reduce da tre sconfitte di fila, di cui due con l’Argentina (l’ultima in casa, pochi giorni fa), l’Uruguay deve tassativamente riprendere la marcia. Non sarà facile andare a vincere in Bolivia, a causa dell’altura, ma la Celeste ha un potenziale superiore a quello degli andini.

L’altra gara sudamericana valida per le qualificazioni ai Mondiali di questa sera – ora italiana – vedrà il Perù di Lapadula ospite del fanalino di coda Venezuela. La squadra con la banda rossa trasversale può ancora andare in Qatar ma servono 3 punti.

OPTA | 16-11-2021 00:22