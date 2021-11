Urania, operazione aggancio con Mantova

Nel girone Verde della serie A2 maschile di basket domenica è arrivata la prima sconfitta della Pallacanestro Cantù, che era l’unica squadra della cadetteria imbattuta e che è caduta sul campo dell’Assigeco Piacenza.

A completare il quadro dell’ottava giornata di andata, lunedì sera, c’è Urania Milano-Stings Mantova, che si affronteranno in uno dei tanti derby lombardi che caratterizzano il raggruppamento.

I meneghini, reduci dalla sconfitta ai supplementari sul parquet della quotata Pistoia, hanno le carte in regola per imporre lo stop ai virgiliani e raggiungerli a quota 8 in classifica: dovranno però fare i conti con la voglia di reazione degli ospiti, che arrivano da tre rovesci consecutivi dopo avere vinto le prime quattro gare.

