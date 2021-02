Uno Spezia in salute tasta il polso ai viola

L’unico confronto in Serie A tra Fiorentina e Spezia è stata la gara d’andata, terminata 2-2; i viola hanno vinto solo due delle ultime 13 sfide contro squadre neopromosse in Serie A. La squadra gigliata ha perso le ultime due partite di Serie A e potrebbe registrare tre sconfitte di fila nella competizione per la prima volta dal dicembre 2019, sotto Vincenzo Montella (quattro in quell’occasione).

La Fiorentina ha guadagnato finora 22 punti: nell’era dei tre punti a vittoria i viola hanno fatto peggio solamente nel 2001/02, quando a questo punto della stagione contavano 17 punti. Dopo lo 0-2 contro l’Inter all’inizio di febbraio, la Fiorentina potrebbe restare a secco di reti per due gare interne di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2019.

Lo Spezia ha collezionato 24 punti finora: tra le squadre esordienti in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, dopo 22 gare, ha fatto meglio solamente il Chievo nel 2001/02 (37). Lo Spezia potrebbe diventare la quarta squadra nella storia della Serie A a realizzare 11 gol consecutivi con marcatori differenti in una singola stagione (esclusi autogol), dopo la Juventus nel 2008/09, il Lecce nel 2011/12 e l’Inter nel 2019/20 (che arrivò a 12 di fila).

Il giocatore dello Spezia Riccardo Saponara, un gol contro la Fiorentina in Serie A (maggio 2015, con l’Empoli), ha disputato 31 partite e segnato due gol con i viola in campionato: la prossima sarà la sua 150esima presenza nel massimo campionato.

OPTA | 19-02-2021 13:59