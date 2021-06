Ungheria pronta a erigere il muro a Monaco

Germania e Ungheria si sono affrontate due volte tra Europei e Mondiali, entrambe nella Coppa del Mondo del 1954: successo dell’Ungheria per 8-3 nella fase a gironi e vittoria della Germania Ovest in finale per 3-2 (16 reti in totale). Il match perso 8-3 nella fase a gironi rimane la sconfitta più pesante della Germania nei due tornei. L’unico precedente tra Germania e Ungheria a Monaco di Baviera risale a 110 anni fa, in un’amichevole del dicembre 1911 al MTV-Platz stadium: gli ungheresi vinsero 4-1.

Con Joachim Löw, la Germania ha sempre vinto contro l’Ungheria: entrambe le volte in amichevole, con uno score complessivo di 5-0 (3-0 a Budapest, maggio 2010; 2-0 a Gelsenkirchen, giugno 2016). L’Ungheria non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite ai Campionati Europei, l’ultimo successo nel torneo risale al 2-0 contro l’Austria nel 2016. Quella è stata anche l’unica volta che ha mantenuto la porta inviolata in 10 gare agli Europei.

La Germania non ha superato la fase a gironi nella Coppa del Mondo di Russia 2018; non è mai stata eliminata nella fase a gironi in due tornei consecutivi tra Mondiali ed Europei.

L’Ungheria potrebbe vincere la terza e ultima partita della fase a gironi di un torneo tra Mondiali ed Europei per la prima volta dalla Coppa del Mondo del 1966, quando sconfisse la Bulgaria 3-1. Da allora, non è più riuscita a ottenere il successo nell’ultima gara della fase a gironi ai Mondiali del 1978 (1-3 contro la Francia), ai Mondiali del 1982 (1-1 con il Belgio), ai Mondiali del 1986 (0-3 contro la Francia) e EURO 2016 (3-3 con il Portogallo). Attila Fiola ha segnato due gol nelle ultime quattro presenze con l’Ungheria, dopo non essere riuscito a trovare la rete nelle prime 33 partite con la nazionale. Fiola (31 anni, 122 giorni) è il secondo giocatore più anziano a segnare con l’Ungheria agli Europei dopo Zoltán Gera (37 anni 61 giorni) contro il Portogallo a Euro 2016.

Contro il Portogallo, Kai Havertz è diventato il più giovane marcatore della Germania in un Campionato Europeo, a 22 anni e 8 giorni. In più, potrebbe diventare il quarto giocatore più giovane a segnare in due presenze di fila tra Europei e Mondiali con la Germania, dopo Thomas Müller (20 anni nel 2010), Franz Beckenbauer (20 nel 1966) e Lukas Podolski (21 nel 2006).

OPTA | 23-06-2021 07:29