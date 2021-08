Ungheria, Hamilton ritrova la pole. Sarà gara tesa

Il ritorno alla pole position di Lewis Hamilton dopo un’astinenza durata per sei gare mette il britannico della Mercedes in una posizione di grande vantaggio per la conquista del Gran premio di Ungheria che domenica si correrà sulla pista dell’Hungaroring. E di certo non è un male per il pluri campione del mondo che dal suo fianco scatti Valtteri Bottas, suo compagno di squadra delle Frecce d’Argento.

Max Verstappen, il leader del Mondiale, ha fatto registrare il terzo tempo e cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Hamilton. I due avranno gli occhi del mondo puntati su di loro dopo quanto è successo a Silverstone.

I più cinici potrebbero anche prendere in considerazione possa essere proprio uno tra i primi tre a scattare dalla griglia di partenza il primo a ritirarsi. Attenzione alle prime battute del Gp e, soprattutto, al primo ingresso in curva…

OPTA | 31-07-2021 15:40