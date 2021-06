Under 21, tempo di semifinali

Entra nel vivo il campionato europeo Under 21 con le due semifinali. Purtroppo l’Italia di Nicolato ha interrotto il proprio cammino contro il Portogallo, cedendo ai supplementari. I lusitani se la vedranno con la Spagna in un derby iberico che in molti considerano la vera e propria finale del torneo continentale. Per Dany Mota e compagni non sarà facile stendere i cugini anche perché contro gli Azzurrini hanno palesato più di un problema nel reparto arretrato. C’è da aspettarsi una gara con tante reti e che non è detto non vada ai supplementari.

Nell’altra sfida tra Germania e Olanda i tedeschi sembrano farsi preferire. Attenzione alla possibilità che durante i 90’ venga assegnato un calcio di rigore per l’irruenza di qualcuno.

OPTA | 03-06-2021 12:53