Under 21, servono 3 punti per essere tranquilli

Dopo i combattuti pareggi contro la Repubblica Ceca e la Spagna l’Italia Under 21 affronta la Slovenia, ultimo ostacolo nella corsa all’accesso ai quarti di finale dell’Europeo di categoria.

Per avere la certezza di arrivare almeno secondi nel proprio girone i ragazzi di Nicolato devono battere i biancoverdi, ma potrebbe bastare anche un pareggio in caso di successo della Spagna contro la Repubblica Ceca, match che si disputerà in contemporanea (fischio d’inizio delle due sfide alle 21).

Tonali, Scamacca, Rovella e Del Prato sono squalificati, in casa degli Azzurrini ci si aspetta tanto da Patrick Cutrone, la cui stagione, a oggi, è stata inferiore alle attese. Sia l’Italia che la Spagna partono da favorite, sta a loro confermare di essere più forti delle avversarie: in una gara secca le insidie ci sono sempre, però.

OPTA | 30-03-2021 07:45