Under 21, c’è il Lussemburgo da battere

Tocca alle selezioni Under 21 scendere in campo mentre, venerdì, le nazionali maggiori del vecchio continente si riposano: anche gli Azzurrini in campo per le qualificazioni agli Europei contro il Lussemburgo in una gara in cui i ragazzi italiani – a meno di sorprese – dovrebbero segnare almeno quattro reti. Ed è davvero difficile ne possano subire. Tra i candidati a fare gol nella compagine di Nicolato c’è Piccoli.

Più combattute, sulla carta, Norvegia-Austria, match in cui entrambe le squadre potrebbero andare in gol, e Turchia-Belgio. Una rete del Liechtenstein contro Cipro potrebbe dare soddisfazione e non sembra così impossibile che venga realizzata.

OPTA | 02-09-2021 20:01