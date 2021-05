Under 21 all’esame di portoghese

Scatta la seconda fase degli Europei Under 21 e sulla strada degli Azzurrini c’è il temibile Portogallo, che ha passato la fase a gironi senza penare più di tanto e che ha tanto talento: numerosi gli ‘italiani’ tra i lusitani, come per esempio il milanista Rafael Leao, ma anche il suo compagno di squadra in rossonero Diogo Dalot e Mota Carvalho, che al Monza è stato protagonista di un’ottima prima fase di stagione ma poi ha visto il proprio rendimento calare e non poco.

L’Italia risponde con una formazione quadrata e che davanti schiera un Cutrone smanioso di rivincite dopo un’annata no e Scamacca. Non sarà facile approdare in semifinale per gli uomini di Nicolato, che però è tecnico sagace e di buon senso e saprà sicuramente tirare fuori il meglio dai suoi ancora una volta.

Si gioca alle 21 a Lubiana, in Slovenia.

