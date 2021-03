Un'Atalanta da record per un'Inter da record

L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A, dal 2018 in avanti solamente contro la Roma non ha ottenuto alcun successo in campionato. Dopo due sconfitte interne consecutive contro l’Atalanta in Serie A, l’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare contro i bergamaschi al Meazza in campionato: quattro vittorie seguite da due pareggi.

Per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria, l’Inter ha ottenuto almeno 59 punti nelle prime 25 gare giocate in Serie A: in tutte e tre le precedenti occasioni ha poi vinto lo scudetto a fine stagione (2006/07, 2007/08, 2008/09). L’Inter ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe in Serie A, non fa meglio da maggio 2011, quando raggiunse quota 13.

I 49 punti ottenuti dall’Atalanta dopo le prime 25 partite di questa Serie A rappresentano un record per la formazione bergamasca: a questo punto della stagione nel massimo campionato, dopo 26 gare ha ottenuto 51 punti nel 2016/17 e nel 2019/20.

L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre trasferte di Serie A, solo due volte ha fatto meglio fuori casa nel massimo campionato: nel 1997 e nel 2016 (quattro in entrambi i casi). Luis Muriel ha segnato cinque gol contro l’Inter in Serie A, nessuno però in tre sfide con la maglia dell’Atalanta: dall’inizio del 2021 solo Romelu Lukaku dell’Inter (13: sette gol e sei assist) ha preso parte a più reti del colombiano in Serie A (12: otto gol e quattro passaggi vincenti).

