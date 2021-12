Una serata speciale per Adrian Banks

Sarà la sfida tra la Fortitudo Bologna e la Pallacanestro Trieste a chiudere, lunedì sera, la giornata del campionato maschile di basket.

Gara particolare per Adrian Banks: nella passata stagione ha giocato con la canotta dei felsinei ma non ha reso quanto si sarebbe atteso. Ora che è in biancorosso vorrebbe fare lo sgambetto ai suoi vecchi compagni di squadra.

Sulla carta si preannuncia una gara equilibrate, probabilmente da punteggio basso: i padroni di casa sono ultimi in classifica e arrivano da 3 ko di fila mentre i giuliani hanno 12 punti e sono reduci dal successo di misura su Trento, un match nel quale non hanno brillato.

OPTA | 13-12-2021 14:38