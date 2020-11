Una pole che conta a Valencia. Sia in MotoGp che in Moto2

Più si avvicina l’epilogo del campionato del mondo delle MotoGp più è importante fare risultato. E scattare dalle prime posizioni può rivelarsi fondamentale. Lo sanno benissimo i piloti in lotta per il titolo che a Valencia saranno impegnati nel Gran premio d’Europa, terzultima prova del Mondiale più strano di sempre.

Uno che non vincerà l’iride è di sicuro Jack Miller ma potrebbe essere lui a conquistare la pole position sabato, stando a quello che ha saputo dimostrare nella giornata di venerdì. L’alternativa più concreta è rappresentata da Franco Morbidelli, che sta attraversando un grandissimo momento di forma.

Nelle Moto2 Luca Marini sembrava avere tutto per vincere il Mondiale. Poi, tra infortuni e problemi meccanici, il fratello di Valentino Rossi è andato in crisi. E anche sabato servirà un miracolo perché agguanti la pole position. Lowes è il favorito ma sabato non è da escludere che il più veloce di tutti si riveli Roberts. Per una sorpresa italiana fare riferimento al sempre pugnace Fabio Di Giannantonio, che vuole chiudere al meglio la sua esperienza in Speed Up prima di tornare da Gresini.

OPTA | 07-11-2020 09:37