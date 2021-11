Una partita speciale per Maurizio Sarri

Il Napoli ha vinto ben 12 delle ultime 16 partite contro la Lazio in Serie A (1N, 3P); è lo stesso numero di successi ottenuto nelle precedenti 34 sfide con i biancocelesti nel massimo campionato (9N, 13P). Il Napoli ha vinto segnando almeno due gol tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Lazio e non è mai riuscito a realizzare più di una rete in cinque gare interne consecutive contro i biancocelesti nel massimo campionato.

Dopo la sconfitta contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato, il Napoli potrebbe perdere due gare di fila in Serie A per la prima volta dal dicembre 2020 – in quell’occasione le due squadre che hanno battuto i partenopei erano Inter e Lazio. Il Napoli non perde in casa dal gennaio scorso contro lo Spezia, da allora ha ottenuto 13 vittorie e quattro pareggi – nelle prime sei gare interne di questo campionato ha ottenuto cinque successi e un pareggio subendo solo due gol, tenendo quattro volte la porta inviolata: solo tre volte i partenopei hanno incassato meno reti nelle prime sei partite in casa in Serie A (zero nel 1957/58 e nel 1983/84, una nel 1971/72).

Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Juventus, la Lazio potrebbe perdere due incontri consecutivi di Serie A per la prima volta dallo scorso marzo – risale invece al gennaio 2017 (v Juventus e Chievo) l’ultima volta che i biancocelesti hanno perso due partite di fila senza trovare il gol nella competizione. Nelle ultime 10 trasferte di Serie A la Lazio ha ottenuto un solo successo (2N, 7P) e ha sempre subito gol: è da gennaio 2016 che i biancocelesti non arrivano a 11 gare esterne consecutive senza clean sheet in campionato.

Nonostante i tre gol subiti contro l’Inter nell’ultimo turno, il Napoli resta la miglior difesa di questa Serie A con sette reti al passivo, un terzo di quelle incassate dalla Lazio (21) – i partenopei hanno infatti tenuto otto volte la porta inviolata finora, il quadruplo rispetto alla Lazio di Sarri (due).

Maurizio Sarri ha allenato il Napoli in 114 partite in Serie A, ottenendo 79 vittorie e 22 pareggi e portando i partenopei al proprio record di 91 punti in un singolo campionato (2017/18) – da avversario, contro il Napoli, ha collezionato due successi, un pareggio e una sconfitta nel massimo torneo.

OPTA | 28-11-2021 12:13