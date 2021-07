Una panchina per Conte e Gattuso

Ci sono numerosi allenatori senza panchina dopo avere chiuso la più recente serie A: tra questi Antonio Conte, che ha portato l’Inter a strappare lo scudetto alla Juventus dopo sei anni consecutivi, e Gennaro Gattuso, che chiusa la sua esperienza al Napoli (senza però centrare la qualificazione alla prossima Champions League) sembrava pronto per ripartire da Firenze, prima che si inceppasse qualcosa con Rocco Commisso e quindi che si decidesse di non lanciarsi insieme in una nuova avventura.

Il calabrese ha voglia di rimettersi in gioco, il leccese sembra volere ponderare con attenzione il da farsi e non è disposto ad accettare panchina che non considera di grande prestigio: ecco perché sembra molto più probabile che possa essere Gattuso ad accasarsi per primo tra i due ex centrocampisti della Nazionale. Entrambi, va detto, sono totalmente liberi da vincoli contrattuali. E non è un dettaglio. Di sicuro, dopo l’Europeo vinto dagli Azzurri, le porte della Nazionale sono chiuse….

OPTA | 12-07-2021 07:48