Una nuova opportunità per i velocisti al Tour

Potrebbe esserci una nuova opportunità per i velocisti nella tredicesima tappa del Tour de France 2021, la Nîmes-Carcassonne di 220 chilometri.

Quanto successo ieri, però, con una fuga non rintuzzata dal placido plotone, va però tenuto in considerazione: alla Bora-hansgrohe, per esempio, perso Peter Sagan, non interessa più tanto lavorare per inseguire i fuggitivi.

A ogni buon conto, in caso di arrivo in volata, il favorito naturale è Mark Cavendish, che ha già vinto tre tappe nella Grande Boucle. I rivali più accreditati del Cannonball britannico sono i soliti, con un Sagan in meno: Nacer Bouhanni e i belgi Wout Van Aert e Jasper Philipsen. C’è speranza anche per il buon Sonny Colbrelli, sempre alla ricerca di un’affermazione sulle strade francesi in veste di campione italiano.

OPTA | 09-07-2021 08:01