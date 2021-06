Una nottata da dentro o fuori in NBA

Nella notte italiana tra giovedì e venerdì si giocano 2 partite dei playoff NBA.

Nella prima partita, quella delle 2, i Portland Trail-Blazers devono cercare di guadagnarsi un’ultima possibilità per passare al secondo turno e per farlo devono centrare la vittoria sul parquet di casa contro i Denver Nuggets, reduci da un’incredibile vittoria dopo 2 overtime in gara 5 e avanti nella serie per 3-2.

La squadra dell’Oregon si affiderà come sempre a Damian Lillard, dopo la sontuosa prova in gara 5, da 55 punti con 12 su 17 da tre che però non è bastata ai Trail-Blazers per avere la meglio su Denver. Dall’altra parte Denver. Per chiudere la serie, i Nuggets punteranno ancora una volta su Nikola Jokic. Il serbo, tra i 3 giocatori in corsa per l’MVP, sta proseguendo la striscia di grandi prestazioni anche nella post-season. Per lui una gara 5 con tripla doppia sfiorata, in cui ha messo a referto 38 punti con 11 rimbalzi e 9 assist.

Gara da dentro o fuori anche per i Los Angeles Lakers. I campioni in carica sono costretti alla vittoria in gara 6 dopo la pesante sconfitta per 115 a 85 rimediata in gara 5 dai Phoenix Suns, che ha portato la serie sul 3-2 per la franchigia dell’Arizona.

Allo Staples Center, LeBron James e i Lakers, con un Anthony Davis ancora acciaccato e in dubbio, devono fornire una prova d’orgoglio se vogliono trascinare la serie a gara 7 PER continuare a difendere il titolo conquistato l’estate scorsa nella bolla di Orlando. I sorprendenti Suns proveranno ancora una volta a giocare un brutto scherzo ai ragazzi di coach Frank Vogel trascinati da Devin Booker e dal leader Chris Paul, nonostante qualche acciacco alla spalla.

OPTA | 03-06-2021 15:33