Una montagna da scalare per Jasmine Paolini

Gli anni passano per tutti e Victoria Azarenka non è più quella del 2013, quando era in cima alla classifica Wta, ma Jasmine Paolini deve scalare un’autentica montagna se vuole proseguire la sua avventura agli Open degli Stati Uniti.

E’ proprio nello slam americano che la bielorussa ha dato il meglio dopo la maternità: lo scorso anno è arrivata in finale, perdendola contro Naomi Osaka dopo avere vinto il primo set.

Nel 2021 la Azarenka non sta brillando, è la testa di serie numero 18, ma ha tutto per chiudere l’incontro in due set. Alla Paolini, che al primo turno ha piegato in due set la kazaka Yaroslava Shvedova, il compito di stupire.

OPTA | 01-09-2021 06:55