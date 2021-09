Una Juve incerottata fa visita al Napoli

Negli ultimi 16 confronti tra Napoli e Juventus in Serie A solo una volta la gara è terminata in pareggio (1-1 nell’aprile 2017 nell’allora stadio San Paolo); il resto del bilancio è di cinque vittorie dei partenopei e 10 dei bianconeri. Nelle ultime due stagioni di Serie A la sfida tra Napoli e Juventus è sempre stata vinta dalla squadra ospitante (due successi del Napoli in terra campana e due della Juventus in Piemonte). I partenopei potrebbero vincere almeno tre sfide casalinghe di fila contro i bianconeri in Serie A per la prima volta dal gennaio 2011 (quattro in quel caso).

Il Napoli potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in due stagioni di fila in Serie A per la seconda volta, dopo il biennio 2012/13 – 2013/14. La Juventus ha registrato un pareggio e una sconfitta in questo avvio di campionato, nelle precedenti 51 stagioni di Serie A solo nel 2015/16 (1N, 2P) i bianconeri non avevano ottenuto alcuna vittoria nelle prime tre gare stagionali.

Massimiliano Allegri non ha vinto nessuna delle ultime sette partite di campionato (4N, 3P); soltanto tre allenatori nella storia della Juventus hanno infilato una striscia più lunga senza alcun successo in Serie A: Carlo Parola nel 1974 (11), Sandro Puppo nel 1956 (due volte, 13 e 8) e Virginio Rosetta nel 1938 (8). Luciano Spalletti potrebbe diventare solo il 2° allenatore nella storia del Napoli in Serie A a vincere tutte le prime tre gare di campionato, dopo Rafael Benítez (4/4 in quel caso nel 2013).

La prossima sarà la 400ª presenza di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli in tutte le competizioni; il fantasista classe ‘91 diventerà il 4° giocatore del club partenopeo a tagliare questo traguardo, dopo Marek Hamsik (520), Giuseppe Bruscolotti (511) e Antonio Juliano (505). Lorenzo Insigne ha segnato una rete in tutte le ultime tre sfide contro la Juventus in campionato – record per lui di gare consecutive in gol contro una singola avversaria di Serie A; l’ultimo giocatore del Napoli ad aver fatto meglio contro una singola formazione nel torneo è stato Dries Mertens contro il Bologna nel 2019 (sei match di fila con gol).

Moise Kean è stato il secondo giocatore più giovane a raggiungere la doppia cifra di gol nei top-5 cinque campionati europei 2020/21, dietro solo a Erling Haaland. Nell’ultima stagione in Ligue 1 con la maglia del PSG, Kean ha segnato 13 reti, tante quante ne aveva complessivamente realizzate nelle precedenti quattro stagioni giocate tra Serie A e Premier League con le maglie di Juventus, Verona ed Everton.

