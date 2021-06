Una grande occasione per Fognini

Dopo la scorpacciata di lunedì e martedì, nella quale la grande maggioranza di tennisti italiana si è fatta onore (c’è stata, per esempio, la sorpresona Seppi), oggi c’è soltanto un atleta di casa nostra in campo al Roland Garros.

Fabio Fognini, testa di serie n. 27, se la vedrà con Marton Fucsovics, numero 44 del ranking Atp. Una bella opportunità di rilancio per il ligure, che sia a Madrid che a Roma non ha reso quanto avrebbe voluto.

Fognini già battuto in due occasioni l’ungherese sul veloce, ci ha perso al coperto nel 2018 a Vienna. Sulla terra ha le carte in regola per fare valere le proprie qualità a patto che rimanga costante. E calmo…

OPTA | 02-06-2021 08:43