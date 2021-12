Un Wolfsburg in difficoltà va a casa del Bayern

Il Bayern ha perso quattro delle 48 sfide in Bundesliga contro il Wolfsburg – tra le formazioni affrontate almeno 10 volte nel massimo campionato, solo contro lo Uerdingen ha una percentuale di sconfitte più bassa (7%) rispetto contro il Wolfsburg (8%). Il Bayern Monaco è imbattuto in 24 partite casalinghe in Bundesliga contro il Wolfsburg (22V, 2N) – nessun’altra squadra nella storia della competizione ha ospitato più spesso un singolo avversario senza mai perdere. Il Bayern Monaco ha segnato in tutti gli ultimi 26 confronti in Bundesliga contro il Wolfsburg dopo lo 0-0 nel maggio 2008 (74 reti) – nella storia della competizione, solo contro il Duisburg tra il 1973 e il 1997 (27 gare di fila) i bavaresi hanno registrato una striscia più lunga.

Il Bayern sarà in testa alla classifica al termine del girone d’andata di questa Bundesliga – nell’era dei tre punti a vittoria, i bavaresi hanno poi vinto il titolo in 14 delle 15 occasioni precedenti, l’eccezione risale al 2011/12 quando ha trionfato il Borussia Dortmund.

Il Wolfsburg è reduce da sei sconfitte di fila in partite ufficiali – la propria striscia negativa più lunga dalla promozione in Bundesliga e la seconda più lunga nel calcio professionistico dietro solo alle 12 sconfitte di fila in 2. Liga Nord nel 1976/77. Inoltre il Wolfsburg ha perso otto partite in questo campionato, una in più dell’intera stagione scorsa.

Il Bayern ha realizzato 52 gol nelle prime 16 partite di campionato – un nuovo record per la Bundesliga. Robert Lewandowski del Bayern ha segnato 42 gol in Bundesliga nell’anno solare e potrebbe battere il record di Gerd Muller (42) che resiste dal 1972, segnando contro il Wolfsburg.

Robert Lewandowski del Bayern ha segnato 23 gol in 20 sfide in Bundesliga contro il Wolfsburg – compresa l’unica volta che ha segnato cinque reti in un match. Nella storia della competizione, solo Gerd Muller ha segnato di più contro un singolo avversario – 27 gol contro l’Amburgo.

OPTA | 17-12-2021 17:02