Un Verona formato trasferta preoccupa la Roma

La Roma ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Verona: l’unica eccezione è la gara d’andata di questo campionato (sconfitta 0-3 a tavolino, dopo lo 0-0 sul campo). La Roma non è andata a segno nell’ultima gara di campionato contro li Verona (0-3 a tavolino), dopo una serie di ben 22 partite in cui aveva sempre realizzato almeno una rete.

La Roma è imbattuta da 23 gare casalinghe di Serie A contro il Verona: quella gialloblù è la formazione che i giallorossi hanno affrontato più volte in casa dal 1973/74 ad oggi senza mai perdere nella competizione. La Roma è l’unica squadra senza sconfitte casalinghe in questa Serie A (7V, 3N) e, oltre ad essere la formazione con il maggior numero di punti (24), ha il miglior attacco interno, insieme a Inter e Napoli il (25 reti segnate). Il Verona ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie A, tanti successi quanti nelle precedenti 30. Per la seconda volta nella sua storia, il Verona ha chiuso un girone d’andata con la migliore difesa in Serie A, dopo il 1984/85: nel torneo in corso è a quota 18 reti subite, al pari della Juventus (che però ha una gara in meno).

Roma attenta all’ex Kalinic ma ancora di più all’ultimo arrivato a Verona: Lasagna.

OPTA | 31-01-2021 12:42