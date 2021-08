Un venerdì speciale per il Venezia a Udine

Seconda gara di fila in casa per l’Udinese, che dopo il pareggio in rimonta con la Juventus ospita il neopromosso Venezia reduce dalla sconfitta di Napoli. L’undici friulano ha vinto due delle ultime tre sfide contro il Venezia in Serie A (1P), tra il 2000 e il 2002, dopo che nei precedenti cinque confronti tra le due squadre nel torneo i bianconeri non avevano mai ottenuto il successo (3N, 2P).

L’Udinese è imbattuta in gare casalinghe contro il Venezia in Serie A. Due pareggi sono stati seguiti da due successi: l’ultimo in ordine di tempo risale all’aprile 2002 (1-0 con gol di David Pizarro). L’Udinese ha vinto le ultime tre sfide contro squadre neopromosse in Serie A, l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di successi contro queste avversarie risale al dicembre 2013 con Francesco Guidolin alla guida (sette). L’Udinese non trova il successo in Serie A dallo scorso aprile (4-2 v Benevento), da allora ha giocato sei incontri (2N, 4P): nelle sei partite precedenti a questa striscia aveva ottenuto due successi, con altrettante sconfitte (quattro).

Complice lo 0-2 contro il Napoli la scorsa giornata, il Venezia non tiene la porta inviolata in una trasferta di Serie A da 37 incontri (l’ultima nell’aprile 1999: 1-0 v Piacenza); solo il Casale ha avuto una striscia più lunga nella competizione (49), mentre anche il Liguria era arrivato a quota 37. Delle 401 partite in Serie A del Venezia, nessuna è mai stata giocata di venerdì. Quella veneta può diventare la prima squadra neopromossa a vincere una trasferta in questo giorno della settimana nel massimo campionato italiano.

