Un venerdì di B con sfide in Veneto

Entella a caccia del primo successo in Serie B contro il Chievo: una sconfitta e un pareggio sono il bilancio dei liguri nei due precedenti giocati finora contro i veneti nella scorsa stagione.

Dopo due sconfitte di fila, il Chievo è imbattuto da sei partite di campionato, parziale in cui ha tenuto la porta inviolata tre volte. I Mussi Volanti vanno in gol da 13 gare casalinghe consecutive in campionato: si tratta della serie aperta più lunga tra le squadre che partecipano a questa Serie B. L’Entella ha strappato la posta piena in tutte le ultime tre partite, dopo che non aveva vinto alcuna delle precedenti 14 di questo campionato. Soltanto una volta nella sua storia in Serie B la squadra ligure ha infilato quattro successi di fila: nel settembre 2019. 3-1 per Il Chievo potrebbe finire.

Il Vicenza, che ospita il Frosinone alle 21, incassa gol da 18 partite casalinghe di campionato: si tratta della serie aperta più lunga tra le squadre che partecipano a questa Serie B. Pochi gol, forse zero. 1-1 comunque risultato da no sottovalutare.

OPTA | 15-01-2021 15:40