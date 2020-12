Un venerdì da Eurolega

Si torna in campo per l’Eurolega con ben cinque incontri in programma nella serata di venerdì, a partire dal derby russo tra Cska Mosca e Zenit San Pietroburgo in programma alle 18 ora italiana. Il pronostico pende tutto dalla parte dei capitolini, in quella che sembra essere la sfida meno equilibrata del lotto.

Il fattore campo potrebbe saltare in Grecia, dove si gioca Olympiacos-Real Madrid, e in Francia, per Asvel Lyon Villeurbanne-Chimki Mosca: i russi, in particolare, non pare possano perdere l’occasione di regolare una delle formazioni meno attrezzate del torneo continentale.

Più combattute si preannunciano invece le sfide Stella Rossa-Valencia e Bayern Monaco-Baskonia Vitoria: se in Serbia gli ospiti sembrano avere qualche chance in più degli slavi, i bavaresi hanno le carte in regola per stoppare i baschi.

OPTA | 17-12-2020 20:30