Un venerdì con tante amichevoli

Mentre agli Europei manca solamente la finale di Wembley per il primo e il secondo posto sono già numerose le squadre di club che si stanno preparando per la prossima stagione. E sono numerose anche le gare amichevoli che si disputeranno nella giornata di venerdì.

Undici con ancora il fiato corto, schemi provati e riprovati, sparring partners che vogliono fare bella figura: tanti i fattori che vanno presi in considerazione.

I gol possono arrivare, proprio perché in difesa si è molto in rodaggio, ed ecco che allora ci sono alcune partite che in tal senso possono dare maggiori soddisfazioni di altre: Wolfsberger-Sparta Praga è senza dubbio una di queste, ma lo è anche, sulla carta, Dunajska Streda-Vasas. Se si vuole osare c’è sempre Paok-Volos, sfida tra greci..

OPTA | 09-07-2021 08:16