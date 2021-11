Un sabato di sfide con il passato: Sarri vs Juventus

La Juventus ha perso solo due delle ultime 33 sfide di Serie A contro la Lazio, entrambe arrivate dal 2017 in avanti: completano 24 successi bianconeri e sette pareggi. La Lazio ha subito gol in tutte le ultime 16 partite interne di Serie A contro la Juventus: si tratta della striscia più lunga senza clean sheet in casa per i biancocelesti contro una singola avversaria nel massimo campionato.

Dopo il successo per 3-0 sulla Salernitana, la Lazio potrebbe tenere la porta inviolata per due gare di fila in campionato per la prima volta dallo scorso gennaio. La Lazio potrebbe vincere tre partite casalinghe consecutive di Serie A senza subire gol per la prima volta dall’ottobre 2015, quando sulla panchina biancoceleste sedeva Stefano Pioli (quattro in quell’occasione).

La Juventus ha segnato esattamente un gol in tutte le ultime sei gare di campionato: in Serie A non registra una striscia più lunga senza segnare almeno due reti in un singolo match da ottobre 2008, con Claudio Ranieri in panchina.

Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Verona, la Juventus potrebbe perdere due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da luglio 2020, nelle ultime due panchine fuori casa in campionato di Maurizio Sarri.

Juan Cuadrado ha già segnato due reti in questo campionato, non fa meglio dal 2017/18 (quattro) – l’ultima volta che il colombiano ha trovato la rete in due presenze consecutive di Serie A risale al novembre 2014, con la maglia della Fiorentina.

