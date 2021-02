Un obiettivo in più per Marcelo Bielsa

Dopo la vittoria per 1-0 a Goodison Park nella gara di andata, il Leeds potrebbe vincere anche al ritorno in campionato contro l’Everton per la prima volta dal 1990/91, quando ci riuscì da squadra neopromossa.

L’Everton ha vinto solo una delle ultime 37 trasferte contro il Leeds nella massima serie, 1-0 nel novembre 2002 grazie a un gol di Wayne Rooney. Il Leeds ha vinto tutte e tre le partite infrasettimanali di questa Premier League (martedì, mercoledì e giovedì), segnando 12 gol e subendone tre. o

L’Everton ha vinto quattro delle ultime cinque trasferta in campionato, comprese le ultime tre: non vince quattro gare esterne di fila nella massima serie dal dicembre 1985. Il Leeds, che ha vinto 1-0 a Goodison Park a inizio stagione, potrebbe essere la prima neopromossa a vincere andata e ritorno in Premier League contro l’Everton dal West Brom nel 2010/11. Marcelo Bielsa del Leeds potrebbe diventare il quarto allenatore a vincere le sue prime due partite nella massima serie contro Carlo Ancelotti, dopo Alberto Zaccheroni (con l’Udinese nel 1996/97), Zdenek Zeman (nel 1996/97 con Lazio e poi Roma) e Gerardo Martino (nel 2013/14 con il Barcellona).

OPTA | 03-02-2021 16:20