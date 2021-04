Un nuovo obiettivo per Carlo Ancelotti: il Brighton è infatti imbattuto nelle tre partite casalinghe di Premier League contro l’Everton, con l’ultima sconfitta in casa contro i Toffees nella massima serie risalente addirittura alla stagione1982/83.

La squadra di casa ha vinto sei dei sette incontri di Premier League tra Brighton ed Everton, dopo il pareggio per 1-1 nell’ottobre 2017. Il Brighton non ha vinto alcuna delle nove partite di Premier League giocate di lunedì: solo tre club nella competizione hanno giocato più gare in un giorno specifico della settimana senza mai vincere: il West Brom di martedì (32), il Norwich di martedì (14) e l’Hull di lunedì (10).

Il Brighton ha vinto due delle ultime cinque partite casalinghe di Premier League, tante quante nelle precedenti 23 gare all’Amex Stadium. I Seagulls potrebbero vincere due gare interne di fila in campionato per la prima volta da una serie di tre nel novembre 2019, la seconda delle quali contro l’Everton.

L’Everton ha perso l’ultima trasferta di Premier League 0-2 contro il Chelsea, terminando una serie di nove partite senza sconfitte fuori casa. L’Everton è la squadra ad aver segnato più gol di testa in questa Premier League (12)

OPTA | 12-04-2021 09:40