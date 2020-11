All’orizzonte c’è un nuovo martedì di coppa in Inghilterra con le gare di English Football League Trophy, torneo a cui prendono parte le formazioni della Football League One, della Football League Two e alcune compagini Under 21 delle squadre militanti in Premier League e Football League Championship.

Per chi è particolarmente schematico e si diverte così c’è la possibilità di pensare che tutte e cinque le partite in programma martedì sera si possano concludere con tutte e dieci le squadre in gol. Non è impossibile, anzi. Exeter-West Bromwich Albion U21, Northampton-Stevenage (che, per la cronaca, è la città del campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton), Bolton-Newcastle U21, Carlisle-Aston Villa U21 e Lincoln-Manchester City U21 sono le partite in calendario.

Spazio, in serata, anche per alcuni match di League One, l’equivalente della nostra serie C: lì è più difficile che si vedano le reti di tutte e due le squadre in campo, però un pensierino in tal senso lo si può fare con Swindon-Accrington.

OPTA | 17-11-2020 09:44