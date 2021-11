Un Napoli incerottato va al freddo di Mosca

Lo Spartak Mosca è imbattuto in tutti e tre i precedenti incontri contro il Napoli in competizioni europee, con due pareggi nel 1990/91 in Coppa dei Campioni e un successo per 3-2 nella seconda giornata di questa Europa League.

Le ultime due trasferte in competizioni europee del Napoli in Russia sono terminate a reti inviolate: contro lo Spartak Mosca in Coppa dei Campioni nel 1990 e contro la Dinamo Mosca in Europa League nel 2015.

Lo Spartak Mosca ha sia segnato che subito gol in sette delle ultime otto sfide in competizioni europee contro squadre italiane (1V, 1N, 6P), l’unica eccezione in questo parziale è uno 0-1 contro l’Inter in Champions League nel 2006.

Lo Spartak Mosca ha perso cinque delle ultime sette partite casalinghe di Europa League (1V, 1N), comprese tutte le tre più recenti – in questo parziale ha incassato 21 reti.

Il Napoli ha perso solo due delle ultime 19 gare nella fase a gironi di Europa League (13V, 4N), anche se una di queste sconfitte è arrivata contro lo Spartak Mosca nella seconda giornata di questa edizione. L’unica squadra che è riuscita a battere il Napoli in casa e in trasferta in una singola fase a gironi di Europa League è stata il PSV nel 2012/13.

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha vinto le ultime due gare di Europa League e non trova il successo per più incontri consecutivi in una singola edizione della competizione dal 2010/11, sulla panchina dello Zenit.

