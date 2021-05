Un mercoledì con vista serie B

Si giocano le gare di ritorno dei match di playoff per andare in serie B. Quattro le gare alle 17.30, una, quella di Avellino, alle 20.45.

Il Bari deve rimontare lo 0-1 di Salò, deve farlo contro una squadra quadrata. Il Modena, vincitore (0-1) in casa dell’Albinoleffe, ha tutto per confermarsi in casa. Renate favorito con il Matelica dopo l’1-1 dell’andata in trasferta, sarà battaglia tra Sudtirol e Pro Vercelli (2-1 in Piemonte all’andata, con rete in extremis dei bianchi).

A chiudere Avellino-Palermo. I biancoverdi sono obbligati a vincere contro i siciliani, dopo il successo di misura dei rosanero arrivato all’87’ su rigore nella partita di domenica scorsa in trasferta.

Alla luce della posta in palio da attendersi sfide molto bloccate, per le reti attenzione alla gara di Modena e a quella tra Renate e Matelica..

