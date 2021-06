Un martedì con varie amichevoli con vista Euro2020

Giornata di amichevoli, che in alcuni casi serviranno come marcia di avvicinamento a Euro2020.

La Slovacchia, per esempio, se la vedrà con la Bulgaria, in una gara che non dovrebbe riservare grandissime emozioni e gol. Da Polonia-Russia, invece, c’è da aspettarsi che entrambe le squadre vadano in gol. Attenzione alla Slovenia, impegnata con la Macedonia del Nord, la Croazia, invece, non dovrebbe avere grandi problemi di fronte all’Armenia.

Da seguire con simpatia la selezione di San Marino, che per la prima volta nella sua storia giocherà contro il Kosovo, in trasferta: i Titani limiteranno i danni, possibile che contengano lo scarto sotto le tre reti.

OPTA | 01-06-2021 11:21