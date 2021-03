Un lunedì di calcio africano

Si gioca per le qualificazioni alla Coppa d’Africa e ci sono gare che possono essere considerate alla stregua di amichevoli, visto che molte compagini hanno staccato il biglietto per il Camerun, dove nel gennaio del 2022 andrà in scena il torneo, ed altre ancora sono già tagliate fuori.

Prendiamo per esempio il caso del Gruppo G. L’Egitto se la vedrà con le sorprendenti Comore, che a sorpresa, per la prima volta, nella loro storia, hanno acquisito il diritto a prendere parte alla rassegna continentale. Anche i Faraoni si sono qualificati, da prendere in considerazione che realizzino più di una rete contro i già più che paghi avversari. Il rovescio della medaglia è Togo-Kenya, gara dello stesso girone, con due formazioni senza obiettivi. E chissà che non vadano in gol entrambe.

Tra le altre gare Zimbabwe-Zambia (non importante per la classifica) sembra potere regalare più di un gol in un continente in cui spesso si segna poco nelle sfide tra nazionali.

OPTA | 29-03-2021 08:32