Un intrigante lunedì in Premier League

Si chiude lunedì la prima giornata della Premier League. Si giocano due partite. Si comincia alle 19 con lo Sheffield United che ospita l’ambizioso Wolverhampton. Gara che si preannuncia combattuta, da prendere in considerazione l’ipotesi di un under 2.5 e quella che a spuntarla siano gli ospiti, smaniosi di ben cominciare il loro campionato.

C’è maggiore attesa per il secondo match, in programma alle 21.15, non fosse altro perché scende in campo il Chelsea, impegnato sul campo del Brighton. Qui ci si aspetta qualche rete in più e, soprattutto, che la squadra di Frank Lampard torni a casa con l’intera posta in palio. Una rete da parte dei londinesi potrebbe arrivare da Kai Havertz, si potrebbe ipotizzare un 1-3 finale perché il Brighton, comunque, in casa ha costruito la salvezza nella passata stagione e tra le mura amiche, benché nella situazione particolare che tutti conosciamo, può rivelarsi un osso duro. Ma il Chelsea non può proprio permettersi di imitare il Tottenham, che ha iniziato perdendo….

OPTA | 14-09-2020 07:12