Un Gremio disperato è a caccia di punti

In Brasile non si fanno sconti e il Gremio rischia seriamente la retrocessione nella Serie B, categoria nella quale, al momento, giocano squadre dal grande passato come per esempio due tra quelle di Rio de Janeiro, il Botafogo e il Vasco da Gama.

In casa l’undici di Porto Alegre se la vedrà con un’altra formazione carioca, il Fluminense, per cercare 3 punti utili per continuare a sperare in una salvezza che si è fatta più che complicata: la classifica parla chiarissimo.

La sterzata, per il Gremio, non è arrivata neanche con l’avvicendamento in panchina: sono quattro di fila le sconfitte arrivate nelle ultime quattro gare per la squadra che è passata dalla guida di Felipao Scolari a quella di Vagner Mancini.

OPTA | 09-11-2021 08:59