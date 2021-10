Un Giro di Lombardia grandi firme

Il Giro di Lombardia torna nella sua collocazione naturale in calendario dopo l’anomalia del 2020. E promette spettacolo sulle strade che portano da Como a Bergamo perché sarà al via il gotha del ciclismo attuale.

Lo sloveno Primoz Roglic, che sta attraversando uno splendido periodo di condizione (e che pochi giorni fa si è imposto alla Milano-Torino), va senza dubbio tenuto in grandissima considerazione. Ma lui stesso ha detto che si aspetta un Remco Evenepoel in grande spolvero e in effetti dal belga c’è da attendersi una prestazione scintillante.

Occhio, poi, naturalmente, a Tadej Pogacar. Ma c’è anche Adam Yates e al via vedremo anche il fresco bi-campione del mondo Julien Alaphilippe.

Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta e così, se ci si vuole orientare su un italiano, ecco che c’è un nome recentemente baciato dalla …sfortuna e quindi in credito con la dea bendata: Gianni Moscon.

OPTA | 08-10-2021 23:16