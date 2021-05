Un giovedì tranquillo per il Giro

Una giornata tutto sommato tranquilla attende la carovana del Giro dopo le fatiche di mercoledì e in attesa di una tre giorni decisiva. La diciottesima tappa è la Rovereto-Stradella: si sviluppa per 231 chilometri e attraversa la Pianura Padana da nord verso sud. Si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe.

Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. Uniche asperità alcuni saliscendi concentrati negli ultimi 30 km. Dopo la discesa di Canneto Pavese la corsa giunge praticamente senza curve fino al rettilineo finale di Stradella.

Da non escludere che più di un corridore senza velleità di classifica provi la fuga e che venga lasciato andare per non sprecare energie preziose che serviranno venerdì, sabato e domenica. In caso di arrivo in volata, invece, dovrebbe essere una questione tra Sagan e Gaviria.

OPTA | 27-05-2021 07:41