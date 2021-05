Un giovedì adatto alle fughe

Tappa appenninica molto impegnativa quella che porta da Siena a Bagno di Romagna e che si sviluppa su 212 km. Da Siena si attraversa il Chianti fino a Firenze. Si attraversano Ponte a Ema (in ricordo di Bartali) e quindi Firenze e Sesto Fiorentino (in onore dell’ex ct Martini). Inizia quindi una serie di salite: Monte Morello (pendenze oltre il 15%), il Passo della Consuma (media attorno al 6%), il Passo della Calla (media attorno al 5%) e infine il Passo del Carnaio con alcuni tratti molto impegnativi e pendenze fino al 14%. Segue quindi la discesa impegnativa fino ai 5 km all’arrivo.

Gli ultimi chilometri della dodicesima frazione del Giro d’Italia sono in discesa o in falsopiano a salire dai 3500 m all’arrivo. Discesa veloce, con strade ampie e con diverse curve e tornanti. Breve passaggio nell’abitato di San Piero in Bagno. Da segnalare diverse rotatorie da superare negli ultimi km. Retta finale su asfalto.

Classica giornata in cui si può tentare la fuga. Bernal ha dimostrato di stare benissimo, attenzione ad Almeida e a Mader, ma potrebbe spuntare un outsider lontano in classifica generale e quindi poco pericoloso.

OPTA | 20-05-2021 08:18