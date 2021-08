Un Ferragosto di Coppa Italia

Altre quattro gare in programma per una Coppa Italia che in questi giorni così caldi non ha regalato sorprese: avanti tutte le squadre di serie A impegnate fino a oggi.

Domenica ad aprire sarà la sfida tra il neopromosso Empoli e il Vicenza, a seguire Parma-Lecce, Venezia-Frosinone e Torino-Cremonese. Detto che per forza andrà avanti una tra ducali e salentini (gara che potrebbe vedere gol da una parte e dall’altra) le altre tre rappresentanti del torneo cadetto non partono battute: probabilmente i ciociari sono quelli che più hanno chance di fare lo sgambetto all’avversaria.

In Torino-Cremonese Juric si aspetta risposte: potrebbe averle, ma attenzione dietro.

