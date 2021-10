Un derby speciale per Patrick Vieira

L’Arsenal ha vinto solo uno degli ultimi sei incontri di Premier League con il Crystal Palace (4N, 1P), anche se è stato il più recente, a maggio (3-1 al Selhurst Park). Il Crystal Palace è imbattuto nelle ultime tre trasferte di Premier League contro l’Arsenal (1V, 2N). Gli Eagles avevano evitato la sconfitta solo in tre delle precedenti 16 trasferte all’Highbury/Emirates Stadium in campionato (1V, 2N, 13P).

L’Arsenal ha vinto le ultime sette partite casalinghe di Premier League giocate di lunedì, segnando 15 gol e subendone solo due. Dopo 11 derby londinesi di fila senza vincere in Premier League, il Crystal Palace ha vinto l’ultimo 3-0 contro il Tottenham e non ne vince due di fila in campionato dall’aprile 2017, serie che vide una vittoria per 3-0 contro l’Arsenal.

L’Arsenal ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Premier League (1P), tante quante nelle precedenti 15 all’Emirates. Il Crystal Palace ha subito più gol di tutti da fuori area in questa Premier League (5). Tuttavia, solo due degli ultimi 35 gol in campionato dell’Arsenal sono stati dalla distanza, con Willian (contro il West Brom a maggio) e Martin Odegaard (contro il Burnley in questa stagione) che hanno segnato su punizioni dirette.

Nessuna squadra ha subito più gol nel primo tempo in questa Premier League dell’Arsenal (6). Tuttavia, nessun’altra squadra ha segnato meno gol prima dell’intervallo del Crystal Palace (1).

L’allenatore del Crystal Palace Patrick Vieira ha collezionato 279 presenze in Premier League con l’Arsenal, il sesto giocatore per gare giocate con i Gunners nella competizione. Vieira sarà solo la quarta persona ad aver giocato per i Gunners in Premier League e poi averli sfidati da allenatore nella competizione, dopo David O’Leary (3V, 2N, 9P), Tony Adams (1P) e Remi Garde (1P).

OPTA | 17-10-2021 22:32