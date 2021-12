Un derby per Antonio Conte

Tottenham ha perso solo una delle 12 partite casalinghe di Premier League contro il Crystal Palace (7V, 4N), perdendo 1-0 nel novembre 1997 – ha vinto le ultime sei partite di campionato in casa contro gli Eagles con un punteggio complessivo di 13 -1. Dopo la vittoria per 3-0 al Selhurst Park nell’incontro d’andata, il Crystal Palace potrebbe vincere due partite di campionato consecutive contro il Tottenham per la prima volta, nel 46° incontro con gli Spurs in campionato. Il Tottenham è imbattuto nelle ultime 14 partite di campionato a Santo Stefano (11V, 3N), dalla sconfitta per 2-0 in casa del Portsmouth nel 2003-04. È la serie in corso di imbattibilità più lunga in questo giorno nelle prime quattro categorie del calcio inglese.

Il Crystal Palace ha vinto solo una delle ultime sei partite di Premier League a Santo Stefano (3N, 2P), battendo 2-1 il West Ham nel 2019-20. Il Tottenham ha perso cinque degli ultimi sei derby di Londra in Premier League (1V) e in questa stagione ha vinto meno punti rispetto a qualsiasi altra squadra in queste sfide (3 punti). Il Crystal Palace ha segnato sette gol negli ultimi tre derby londinesi di Premier League, tanti quanti nelle precedenti 10 partite di questo tipo messe insieme. Gli Eagles sono imbattuti nelle ultime quattro sfide di Premier League contro squadre londinesi (1V, 3N) e non fa meglio nella massima serie da novembre 1990 (7 partite di fila).

Il Tottenham ha segnato nove gol nelle ultime quattro partite di Premier League, tanti quanti ne aveva realizzati nelle prime 11 nella competizione in questa stagione. Il Tottenham è imbattuto nelle cinque partite di Premier League sotto Antonio Conte (V3, 2N). Solo due allenatori nella storia degli Spurs sono rimasti imbattuti nei primi sei match di campionato: Jacques Santini nel 2004 e Tim Sherwood nel 2013-14.

Nella storia della Premier League, solo Robbie Fowler (9) ha segnato più gol in Premier League a Santo Stefano dell’attaccante del Tottenham Harry Kane (8). Kane ha segnato in tutte e cinque le sue presenze nel Boxing Day nella massima serie, la più serie realizzativa nel 26 dicembre nella storia della Premier League, e detiene anche il record per media gol nel Boxing Day nella competizione (una gol ogni 54 minuti, tra i giocatori con minimo quattro partite nel Boxing Day).

Da giocatore, il tecnico del Crystal Palace Patrick Vieira ha vinto tutte e otto le sue partite di Premier League giocate a Santo Stefano, il giocatore con più vittorie nel Boxing Day nella storia della competizione.

OPTA | 26-12-2021 11:36