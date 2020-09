Un derby nelle Marche, la Vis vuol pungere

Porte aperte, sia pure per soli 1000 spettatori, ma l’amichevole tra Vis Pesaro e Ascoli avvicina alla normalità un calcio che avrebbe tanto bisogno di tribune piene. C’è ancora tanta strada da percorrere in tale senso, le problematiche (con un’emergenza sanitaria ancora in atto, non va dimenticato) sono sotto agli occhi di tutti, ma al Benelli domenica ci sarà questa novità, con controlli capillari all’ingresso e distanziamento all’interno dell’impianto.

E’ pur sempre un derby ed entrambe le squadre, nonostante non ci siano i 3 punti in palio, vorranno fare bella figura, con i bianconeri sulla carta favoriti, non fosse altro perché di categoria superiore (serie B contro la C dei padroni di casa).

Da prendere in considerazione, però, l’ipotesi che i biancorossi locali riescano ad andare in gol: il loro tecnico, l’ex attaccante della Nazionale, della Juve e del Milan, Giuseppe Galderisi, predica un gioco propositivo. Per questo si prospetta un match da ‘goal’ con entrambe le squadre a segno e da almeno tre reti complessivamente.

