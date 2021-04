Un delicato derby della Mole

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 29 partite di Serie A contro la Juventus (2-1 nell’aprile 2015): completano il parziale 22 successi bianconeri e sei pareggi. La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 19 gare di Serie A contro il Torino: l’ultima volta che è rimasta a secco risale al febbraio 2008, uno 0-0 con Claudio Ranieri in panchina nella stagione del ritorno in Serie A dei bianconeri.

La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 trasferte di Serie A contro il Torino, incluse le ultime cinque, tenendo la porta inviolata ben otto volte nel parziale: potrebbe per la prima volta nella competizione vincere sei sfide esterne di fila contro i granata. La Juventus ha perso l’ultima di campionato contro il Benevento: considerando le ultime 215 gare disputate dai bianconeri in Serie A, solo una volta hanno registrato due sconfitte consecutive, contro Cagliari e Roma nelle ultime due di Sarri. La Juventus è imbattuta da 33 partite di Serie A giocate contro squadre che iniziano la giornata nelle ultime quattro posizioni in classifica: l’ultima sconfitta risale al maggio 2016 contro il Verona di Delneri.

Dopo lo 0-1 contro la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato, il Torino potrebbe perdere due gare di fila senza trovare la rete in Serie A per la prima volta dal febbraio 2020, sotto Walter Mazzarri. In questo campionato la Juventus si è trovata sotto nel punteggio per 401 minuti, già più di quelli che aveva passato in svantaggio in tutta la scorsa stagione di Serie A (343).

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato tre reti in 13 sfide contro la Juventus in Serie A: tra le 23 squadre affrontate più di due volte nella massima serie, quella bianconera è l’unica contro cui non ha mai vinto un match di campionato.

