Un Cagliari rinfrancato attende un Empoli in difficoltà

Sono 14 i precedenti in Serie A tra Cagliari ed Empoli: i toscani conducono nel bilancio per sei vittorie a cinque, mentre tre sono stati i pareggi, tra cui uno nell’ultimo confronto del gennaio 2019 (2-2). Il Cagliari non ha mai perso nelle sette sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A: quattro vittorie dei sardi e tre pareggi, arrivati però tutti nelle ultime cinque sfide in ordine di tempo in Sardegna.

Il Cagliari è imbattuto nelle ultime tre gare disputate di mercoledì in Serie A (2V, 1N), mentre l’Empoli ha vinto l’ultima gara di massimo campionato giocata in questo giorno della settimana (2-1 contro il Napoli, nell’aprile 2019, proprio con Andreazzoli in panchina). Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre partite contro squadre neopromosse in Serie A (1P): tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 10 (5N, 3P).

Dopo essere rimasto imbattuto per tre gare interne consecutive in Serie A (2V, 1N), il Cagliari ha perso due delle ultime tre partite casalinghe nel massimo torneo (1N).

Il Cagliari ha pareggiato in cinque delle ultime nove partite giocate in Serie A (1V, 3P): da inizio maggio ad oggi è la formazione che ha raccolto più pareggi nel massimo campionato. L’Empoli ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P), dopo che nelle precedenti 19 aveva ottenuto soltanto cinque punti, frutto di altrettanti pareggi e 14 sconfitte.

