Un Barcellona deluso attende l’Huesca

Considerando tutte le competizioni, il Barcellona è imbattuto nelle cinque sfide contro l’Huesca, realizzando ben otto reti in due partite diverse: 8-1 in Coppa del Re nel dicembre 2014 e 8-2 nella Liga nel settembre 2018. La sconfitta 2-8 contro il Barcellona nel settembre 2018 resta la sconfitta più pesante nella Liga dell’Huesca. Il Barcellona è imbattuto da 16 partite nella Liga, la striscia di imbattibilità aperta migliore nei cinque maggiori campionati europei.

L’Huesca ha vinto solo una delle ultime 20 trasferte nella Liga, 3-1 contro il Valladolid a gennaio. Ha subito almeno una rete in tutte le ultime 10 trasferte di campionato e non è mai arrivato a quota 11 nel massimo campionato. Il Barcellona ha vinto le ultime cinque partite disputate di lunedì nella Liga, a partire dal 3-4 contro il Valencia nel gennaio 1998; l’Huesca, invece, non ha vinto alcuna delle tre gare disputate in questo giorno della settimana nella competizione. Il Barcellona ha perso solo una delle ultime 13 partite nella Liga al Camp Nou contro squadre neopromosse; l’eccezione è l’1-2 contro l’Osasuna nel luglio 2020.

Lionel Messi ha partecipato a cinque gol in due partite contro l’Huesca nella Liga (due reti, tre assist), compresi due gol e due assist nell’unico precedente di campionato contro questo avversario al Camp Nou.

